Viole e tulipani - Le età difficili al Teatro Bolivar
Il Teatro Bolivar di Napoli ospiterà sabato 17 gennaio 2026 alle 20:30 lo spettacolo
Andrà in scena sabato 17 Gennaio 2026, alle ore 20:30, al Teatro Bolivar di Napoli, lo spettacolo teatrale “Viole e tulipani – Le età difficili”, riadattamento di Gianni Vastarella, regia a cura del Collettivo LaCorsa. La pièce teatrale prende spunto dall’opera “Risveglio di primavera” di Frank. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
