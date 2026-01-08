Violano il diritto La Cina condanna gli Stati Uniti
La recente condanna della Cina agli Stati Uniti per presunte violazioni del diritto internazionale evidenzia le tensioni crescenti tra le potenze mondiali. Nell’Oceano Atlantico settentrionale, le rotte marittime svelano un confronto di interessi tra Stati Uniti e Russia, riflettendo le complesse dinamiche geopolitiche che caratterizzano l’attuale situazione internazionale.
Alta tensione nell'Oceano Atlantico settentrionale. Le rotte delle navi fanno venire a galla il conflitto di interessi tra Stati Uniti e Russia. E tutto questo provoca la reazione della Cina che condanna il comportamento statunitense. La decisione degli Stati Uniti di sequestrare "arbitrariamente" le navi di altri Paesi in alto mare "viola gravemente il diritto internazionale". L'ha dichiarato ai giornalisti a Pechino la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning. La Cina ''si oppone alle sanzioni illecite e unilaterali'' e si oppone a iniziative che violano la sovranità e la sicurezza di altri Paesi, ha affermato Mao, parlando del sequestro "arbitrario" delle ultime ore quando le forze statunitensi hanno annunciato di aver preso possesso della petroliera battente bandiera russa Marinera, precedentemente nota come Bella 1, nell'Oceano Atlantico settentrionale per "violazioni delle sanzioni statunitensi". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Trump detta le condizioni al Venezuela e dopo il petrolio pretende la fine dei rapporti con Cina e Russia. Ira di Mosca e Pechino: “Gli Usa violano il diritto internazionale”
Leggi anche: La Cina e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare sui dazi
Venezuela, le reazioni. Mosca: «Violato diritto internazionale», Cina chiede rilascio immediato. Ue: «Sosteniamo transizione democratica»; Attacco Usa in Venezuela, le reazioni internazionali dalla Russia all'Ue; Cina: cattura di Maduro è una violazione del diritto internazionale; La Cina condanna l’uso della forza degli Usa in Venezuela: “Violata la sovranità del Paese”.
Cina condanna sequestro petroliere: "Stati Uniti violano diritto internazionale" - Le rotte delle navi fanno venire a galla il conflitto di interessi tra Stati Uniti e Russia. iltempo.it
Venezuela: Cina condanna richieste Usa su gestione risorse petrolifere - Il Venezuela e' 'uno Stato sovrano che possiede piena e permanente sovranita' sulle sue risorse naturali ... ilsole24ore.com
Pechino, ‘ferma condanna per i raid americani in Venezuela’ - (ANSA) – PECHINO, 03 GEN – La Cina "è profondamente scioccata e condanna con forza il palese uso della forza da parte degli Stati Uniti contro uno Stato sovrano e il suo attacco al suo presidente". msn.com
Schlein: azioni di Trump in Venezuela violano palesemente il diritto internazionale - facebook.com facebook
Spagna, Sanchez: "Non riconosciamo l'intervento Usa in Venezuela. Viola il diritto internazionale" x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.