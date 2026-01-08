La recente condanna della Cina agli Stati Uniti per presunte violazioni del diritto internazionale evidenzia le tensioni crescenti tra le potenze mondiali. Nell’Oceano Atlantico settentrionale, le rotte marittime svelano un confronto di interessi tra Stati Uniti e Russia, riflettendo le complesse dinamiche geopolitiche che caratterizzano l’attuale situazione internazionale.

Alta tensione nell'Oceano Atlantico settentrionale. Le rotte delle navi fanno venire a galla il conflitto di interessi tra Stati Uniti e Russia. E tutto questo provoca la reazione della Cina che condanna il comportamento statunitense. La decisione degli Stati Uniti di sequestrare "arbitrariamente" le navi di altri Paesi in alto mare "viola gravemente il diritto internazionale". L'ha dichiarato ai giornalisti a Pechino la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning. La Cina ''si oppone alle sanzioni illecite e unilaterali'' e si oppone a iniziative che violano la sovranità e la sicurezza di altri Paesi, ha affermato Mao, parlando del sequestro "arbitrario" delle ultime ore quando le forze statunitensi hanno annunciato di aver preso possesso della petroliera battente bandiera russa Marinera, precedentemente nota come Bella 1, nell'Oceano Atlantico settentrionale per "violazioni delle sanzioni statunitensi".

