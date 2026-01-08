Villarreal-Alaves sabato 10 gennaio 2026 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria interna convincente per i valenciani?
Il match Villarreal-Alaves, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle 16:15, mette a confronto due squadre con obiettivi diversi. Analizziamo formazioni ufficiali, quote e pronostici per capire se i valenciani riusciranno a confermare il buon momento e ottenere una vittoria convincente, dopo la reazione positiva alla recente sconfitta contro il Barcellona.
La sconfitta interna col Barcellona poteva aprire qualche crepa nel meraviglioso campionato del Villarreal, invece la squadra di Marcelino ha reagito splendidamente nel difficile impegno successivo: la trasferta contro l’Elche poteva nascondere grosse insidie e invece si è tramutata nell’ennesima splendida vittoria dell’annata. Sabato pomeriggio il Submarino Amarillo ospiterà l’Alaves all’Estadio de la Ceramica: la squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
