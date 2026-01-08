Videosorveglianza e lettura targhe a Narni è obiettivo sicurezza | Investimento senza precedenti
A Narni, la videosorveglianza e la lettura targhe rappresentano un importante impegno per la sicurezza territoriale. L’assessore Luca Tramini evidenzia come questi investimenti siano fondamentali per garantire un ambiente più protetto e controllato, sottolineando i risultati raggiunti nel corso dell’anno. Un percorso volto a rafforzare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini, attraverso strumenti tecnologici efficaci e mirati.
Punta molto sulla sicurezza del territorio narnese l’assessore Luca Tramini nel tracciare un bilancio del lavoro svolto nel corso dell’anno appena trascorso. “Nel 2025 - ha detto - l’azione amministrativa che sto portando avanti come assessore a sicurezza, mobilità, fondi europei e partecipazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
