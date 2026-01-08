VIDEO | Un incendio brucia i pannelli della tangenziale est

Nella serata di ieri a Roma, un incendio ha interessato i pannelli fonoassorbenti della tangenziale est. L’evento ha causato momenti di preoccupazione tra gli automobilisti e le persone nelle vicinanze, senza tuttavia provocare feriti. L’intervento delle squadre di emergenza ha permesso di domare le fiamme e di mettere in sicurezza l’area. La vicenda evidenzia l’importanza della prevenzione e della pronta risposta in situazioni di emergenza stradale.

Momenti di paura nella serata di ieri a Roma quando i pannelli fono assorbenti della tangenziale est sono andati a fuoco a causa di un incendio. Il rogo sarebbe scoppiato a causa di alcune fiamme partite da materiali di risulta a bordo strada. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti.

