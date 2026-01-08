VIDEO Lotta alle mafie con l' algoritmo predittivo Ricci Avs | Confiscato un immobile a Spello

L’Umbria intensifica la lotta alle mafie attraverso interventi concreti e strumenti innovativi. Recentemente, Ricci di Avs ha annunciato la confisca di un immobile a Spello, evidenziando l’impegno regionale nel riutilizzo sociale dei beni sequestrati. Parallelamente, l’uso di algoritmi predittivi rappresenta un passo avanti nella prevenzione, rafforzando la capacità di individuare e contrastare le attività criminali.

La mafia su TikTok è virale. Ecco tutti i trucchi che sfrutta per farsi propaganda online - Le canzoni dei neomelodici Antonio Muscetti e Niko Pandetta come jingle. wired.it

Questo pomeriggio ospiteremo: DON MARCELLO COZZI, il parroco impegnato in prima linea per la lotta contro le mafie. Ore 17:30 presso l’Auditorium del Castello del malconsiglio. - facebook.com facebook

