VIDEO Lotta alle mafie con l' algoritmo predittivo Ricci Avs | Confiscato un immobile a Spello

L’Umbria intensifica la lotta alle mafie attraverso interventi concreti e strumenti innovativi. Recentemente, Ricci di Avs ha annunciato la confisca di un immobile a Spello, evidenziando l’impegno regionale nel riutilizzo sociale dei beni sequestrati. Parallelamente, l’uso di algoritmi predittivi rappresenta un passo avanti nella prevenzione, rafforzando la capacità di individuare e contrastare le attività criminali.
L'Umbria rafforza la sua risposta alla criminalità organizzata su due fronti distinti, ma paralleli: da un lato, l'azione concreta di confisca e riutilizzo sociale dei beni; dall'altro, l'innovazione tecnologica nella prevenzione. Due notizie, unite dalla figura del presidente della commissione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
