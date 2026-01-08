VIDEO - La baby gang cerca di scappare dopo il pestaggio di via Farini | Sta arrivando la pattuglia andiamo via

Dopo il grave episodio di violenza in via Farini, dove due giovani sono stati aggrediti, alcuni membri di una baby gang sono stati intercettati mentre tentavano di scappare. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza nel centro storico di Parma.

Dopo il pestaggio ai danni di due ragazzi, inseguiti e picchiati in via Farini, la baby gang cerca di allontanarsi dalle vie del centro storico di Parma. Nelle immagini - girate tra vicolo Santa Apollonia e via Ferdinando Maestri nella serata di sabato 3 gennaio poco dopo le ore 23 - si vedono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - VIDEO - La baby gang cerca di scappare dopo il pestaggio di via Farini: "Sta arrivando la pattuglia, andiamo via" Leggi anche: Torino, 15enne disabile sequestrato da una baby gang: lo hanno gettato nel fiume e seviziato, si cerca un video Leggi anche: Social, droga e coltelli: il fenomeno baby gang e la deriva dopo il lockdown Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sta arrivando la pattuglia, andiamo via: urla e schiamazzi della baby gang in centro storico; Picchiato da una baby gang in piazza Stesicoro, 14enne finisce in ospedale; Caos baby gang, capodanno di fuoco tra pallet bruciati in strada ed estintori sparati in aria; Spruzzano spray urticante in faccia tre uomini, poi li picchiano per rapinarli: arrestati 4 giovanissimi. Baby gang adescava uomini gay in cerca di incontri sessuali. L’obiettivo? Rapinarli - "L’arresto di Mohammed Hannoun e lo smantellamento della sua rete legate a doppio filo con Hamas rappresentano un passaggio di straordinaria importanza nella lotta al ... ilfattoquotidiano.it Torino, baby gang video rapina ad anziana in diretta “Ti uccido t*oia!”/ Pm “Reati su social nuova frontiera” - Non bastavano violenza e minacce contro un’anziana, dovevano anche riprendere tutto e trasmetterlo sui social per vantarsi della loro impresa. ilsussidiario.net Baby gang decapitata: il video dell'operazione - Blitz dei carabinieri in Val Trompia, nel Bresciano, contro una baby gang: sono state eseguite 8 misure cautelari nei confronti di giovani tra i 17 e i 19 anni, tutti minorenni. ilgiorno.it Dubino, baby gang devasta stazione: aggressione ai carabinieri Il raid vandalico è avvenuto alla stazione di Nuova Olonio. I carabinieri hanno fermato due ragazzi, sospettati di aver danneggiato il tabellone e una bici. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #n - facebook.com facebook Restano tutti in carcere i componenti della baby gang di #Milano. "Oggi si fa la spesa" le parole dell'unica ragazzina del gruppo di Raffaella Coppola x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.