VIDEO & FOTO Its Santa Caterina da Siena – Amendola iniziative di protesta contro l’accorpamento

Questa mattina, davanti ai cancelli dell'Its Santa Caterina da Siena – Amendola a Salerno, si sono svolte iniziative di protesta contro il progetto di accorpamento con altre scuole. La decisione di ridimensionare l’istituto, situato in via Lazzarelli, ha sollevato preoccupazioni tra studenti e insegnanti, che contestano questa misura e chiedono di preservare l’identità e l’autonomia della scuola.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuova iniziativa di protesta questa mattina dietro i cancelli della Its Santa Caterina da Siena – Amendola, la scuola di Salerno, situata in via Lazzarelli, nella zona orientale per la quale il piano di ridimensionamento scolastico avrebbe sancito lo smembramento, accorpandolo con altre due scuole, l'Istituto alberghiero Virtuoso ed il tecnico Focaccia. Dopo l'assemblea in classe che si è svolta ieri, mentre la dirigente scolastica, Annarita Carrafiello, questa mattina, oggi 8 gennaio, è stata ascoltata in audizione presso la commissione politiche sociali del Comune di Salerno, gli studenti hanno tenuto una nuova iniziativa di protesta nel cortile dell'edificio mentre le recinzioni esterne sono state tappezzate di striscioni attraverso i quali gli studenti hanno ribadito le loro ragioni.

