VIDEO | Crans-Montana funerale di Emanuele Galeppini | folla commossa e chiesa gremita

Si è svolto a Boccadasse il funerale di Emanuele Galeppini, il sedicenne vittima della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. L’arcivescovo Marco Tasca ha officiato la cerimonia nella chiesa di Sant’Antonio, alla presenza di numerosi parenti e amici, in un momento di commozione collettiva. Un’occasione per ricordare Emanuele e riflettere sulla perdita di una giovane vita.

