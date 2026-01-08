Viabilità superato l’ostacolo neve Ma ora l’insidia viene dal ghiaccio

Dopo la neve, la viabilità a Cesena si è progressivamente ristabilita, con strade e marciapiedi in buone condizioni. Tuttavia, resta il rischio di ghiaccio, che richiede particolare attenzione sia agli automobilisti che ai pedoni e ciclisti. La situazione attuale permette comunque di circolare in sicurezza, purché si adottino le dovute precauzioni. La situazione rimane monitorata per garantire il ripristino completo delle condizioni di normalità.

Strade nere e marciapiedi in stile dalmata. Ieri Cesena si è svegliata nel giorno del post nevicata trovando arterie in grandissima parte pulite e viabilità garantita, anche se con qualche attenzione in più richiesta ai pedoni e ai ciclisti per via della presenza di ghiaccio. E’ stato comunque un sospiro di sollievo per i tanti che sono usciti di casa di buona mattina per andare al lavoro o recarsi a scuola, dal momento che gli istituti di ogni ordine e grado, come anticipato martedì dal sindaco, sono stati regolarmente aperti. A riguardo i commenti delle famiglie sono stati positivi, in particolare i genitori degli alunni più piccoli, che avrebbero avuto difficoltà a restare a casa a occuparsi di loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

