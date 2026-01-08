Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 20 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 8 gennaio 2026 alle ore 20:25. Astral Infomobilità fornisce informazioni in tempo reale su incidenti e lavori in corso, come il ribaltamento di un mezzo pesante sulla A1 e la chiusura dello svincolo di San Cesareo. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di rispettare le norme di sicurezza, specialmente in vista delle condizioni invernali. Per dettagli, consultare il sito ufficiale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli Sono in corso operazioni di ripristino a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio è che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante a Km 602 permangono code 2 km tra Colleferro e Anagni verso Napoli al momento si transita su due corsie lungo il tratto interessato e restiamo proprio sulla A1 nel tratto diramazione Roma sud dove dalle 22 di stasera e fino alle 5 di domani 9 gennaio sarà chiuso per lavori lo svincolo di San Cesareo in entrata verso A1 e in uscita per il traffico proveniente da Roma attenzione quindi alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi è Astral infomobilità e tutto ora un messaggio sulla sicurezza ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo delle scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info visita punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 20:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 08:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 07:25 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-01-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 18:10 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio A1 roma- romadailynews.it

Roma dopo il maltempo, fiumi sotto controllo, ma danni e allagamenti in tutta la città - Torna il sole ma resta alta l’attenzione sull’Aniene, esondato in più punti. rainews.it

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.