Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 19 | 40

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 8 gennaio 2026 alle ore 19:40. A causa di un incidente sulla A1 Roma-Napoli al km 602, si segnalano code di circa 5 km tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli. Sul Raccordo Anulare, traffico intenso in uscita da Roma, in particolare su via Cristoforo Colombo verso Ostia. Per ulteriori dettagli, consultare il servizio Astral Infomobilità.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli Sono in corso operazioni di ripristino a seguito di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio e che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante al km 602 al momento permangono code per 5 km tra Colleferro e Anagni verso Napoli con transito su due corsie lungo il tratto interessato circolazione rientrata nella norma Invece sul Raccordo Anulare mentre in uscita dalla città permane traffico intenso su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia in chiusura ricordiamo che è attivo il nuovo servizio del trasporto pubblico regionale denominato udr Lazio una rete di bus integrativi che collega il territorio Laziale e alle unità di rete 3 Valle del Sacco e 5 Valle dell'aniene per ulteriori dettagli potete consultare il sito infomobilità astrale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

