Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 19 | 10

Ecco un’introduzione sobria e chiara per le informazioni sulla viabilità del 8 gennaio 2026 alle 19:10: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio sono disponibili tramite Astral Infomobilità. Attualmente si registrano code e rallentamenti sulla A1 Roma-Napoli a causa di un incidente, oltre a congestioni sul Raccordo Anulare, sulla Flaminia, sull’A24 e su via Cristoforo Colombo. Si consiglia di consultare le fonti ufficiali prima di mettersi in viaggio

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli Sono in corso operazioni di ripristino a seguito di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio e che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante al km 600 al momento permangono code per 4 km tra Colleferro e Anagni verso Napoli con transito su due corsie lungo il tratto interessato ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna tra l'uscita in Roma Fiumicino e via del Mare in interna code tra Cassia bis Salaria più avanti tra Nomentana e La Rustica in uscita dalla città rallentamenti sulla Flaminia a partire dal corso Francia fino al raccordo e proseguendo in direzione Terni tra Malborghetto e Riano sempre in uscita code sul Urbano della A24 tra via Togliatti e Tor Cervara e su via Cristoforo Colombo qui tra via Di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

Roma dopo il maltempo, fiumi sotto controllo, ma danni e allagamenti in tutta la città - Torna il sole ma resta alta l’attenzione sull’Aniene, esondato in più punti. rainews.it

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

