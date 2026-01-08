Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, del 8 gennaio 2026 alle ore 18:10. A seguito di un incidente con ribaltamento di un mezzo pesante al km 600 dell’A1 tra Colleferro e Anagni, permangono code di circa 4 km in direzione Napoli. Si registrano inoltre rallentamenti su Raccordo Anulare, Flaminia, A24 e altre arterie, con condizioni di guida da affrontare con prudenza. Per dettagli aggiornati, consultare il servizio Astral Infom

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio A1 roma-napoli Sono in corso operazioni di ripristino a seguito di un incidente che in precedenza ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante al km 600 al momento permangono per 4 km tra Colleferro e Anagni verso Napoli e ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana in interna code tra Cassia bis Salaria più avanti tra Nomentana e La Rustica in uscita dalla città code sulla Flaminia partire da Corso Francia fino allo Sto sul raccordo sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara e su via Cristoforo Colombo 3 via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia raccomandiamo prudenza infine perché in viaggio sulla Pontina verso Latina a causa di un incidente Ci sono code tra il bivio per via Laurentina & via Vallelata da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 18:10

