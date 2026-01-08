Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 17 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 8 gennaio 2026 alle ore 17:25: un incidente sulla A1 Roma-Napoli causa code di circa 4 km tra Colleferro e Anagni, con alcune corsie chiuse. Sul Raccordo Anulare si registrano rallentamenti tra la Pontina e la Tuscolana, e tra Cassia bis e Nomentana. Traffico rallentato anche sulla Flaminia e via Cristoforo Colombo, in direzione Ostia. Per aggiornamenti in tempo reale

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli a causa di un incidente che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante Ci sono code per 4 km tra Colleferro e Anagni persona po' lì al momento sitrans su due corsie lungo il tratto interessato e ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana in in the code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e La Rustica in uscita dalla città code sulla Flaminia partire da Corso Francia fino allo stesso raccordo è su via Cristoforo Colombo qui tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Ostia da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 17:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 08:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 07:25 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 12:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sulla Pontina permangono ... romadailynews.it

Roma dopo il maltempo, fiumi sotto controllo, ma danni e allagamenti in tutta la città - Torna il sole ma resta alta l’attenzione sull’Aniene, esondato in più punti. rainews.it

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.