Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 17 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 8 gennaio 2026 alle ore 17:25: un incidente sulla A1 Roma-Napoli causa code di circa 4 km tra Colleferro e Anagni, con alcune corsie chiuse. Sul Raccordo Anulare si registrano rallentamenti tra la Pontina e la Tuscolana, e tra Cassia bis e Nomentana. Traffico rallentato anche sulla Flaminia e via Cristoforo Colombo, in direzione Ostia. Per aggiornamenti in tempo reale

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli a causa di un incidente che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante Ci sono code per 4 km tra Colleferro e Anagni persona po' lì al momento sitrans su due corsie lungo il tratto interessato e ci spostiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana in in the code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e La Rustica in uscita dalla città code sulla Flaminia partire da Corso Francia fino allo stesso raccordo è su via Cristoforo Colombo qui tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione Ostia da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

