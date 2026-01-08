Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 16 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 8 gennaio 2026 alle 16:25. A causa di un incidente sulla A1 Roma-Napoli, si registrano code di 3 km tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli. Sul Raccordo Anulare, traffico a tratti in carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana, con code tra Cassia bis e Salaria. È previsto uno sciopero ferroviario di Trenitalia e TRENORD dal 9 al 10 gennaio, con

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli a causa di un incidente avvenuto in precedenza permangono code per 3 km tra Colleferro e Anagni verso Napoli raccomandiamo la dovuta prudenza ti portiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria in uscita dalla città traffico sostenuto in via Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia Passiamo al trasporto ferroviario a partire dalle 21 di domani e fino alle 21 di sabato 10 gennaio previsto uno sciopero nazionale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord i treni potranno subire variazioni e cancellazioni garantiti i servizi essenziali nella fascia oraria dalle 6 alle 9 dalle 18 alle 21 da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio

Roma dopo il maltempo, fiumi sotto controllo, ma danni e allagamenti in tutta la città - Torna il sole ma resta alta l’attenzione sull’Aniene, esondato in più punti. rainews.it

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

