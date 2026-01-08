Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 15 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 8 gennaio 2026 alle ore 15:25. Astral Infomobilità segnala code di 2 km sulla A1 Roma-Napoli tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli a causa di un incidente. Si consiglia prudenza. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la corsa nave Ventotene-Formia è anticipata alle 16 di oggi. Infine, la chiusura dei cantieri sulla Roma Sud sarà dalle 22 alle 5 di

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli a causa di un incidente Ci sono code per 2 km tra Colleferro e Anagni verso Napoli raccomandiamo la dovuta prudenza e passiamo al trasporto marittimo a causa di avverse condizioni meteo la corsa nave dell' unità veloce Ventotene Formia prevista per 6:45 di domani 9 gennaio anticipa la partenza alle ore 16 di oggi e chiudiamo con i cantieri attivi sulla diramazione Roma Sud dalle 22 di stasera e fino alle 5 di domani 9 gennaio sarà chiuso per lavori di San Cesareo in entrata verso la A1 e in uscita per il traffico proveniente da Roma in alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Monteporzio e atone

Roma dopo il maltempo, fiumi sotto controllo, ma danni e allagamenti in tutta la città - Torna il sole ma resta alta l’attenzione sull’Aniene, esondato in più punti. rainews.it

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

