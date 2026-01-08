Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 13 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 8 gennaio 2026 alle ore 13:25. Si segnalano un incidente sulla A1 tra Colleferro e Frosinone, code sulla Pontina e sulla Appia a causa di un allagamento, e rallentamenti sulla Roma-Teramo. Per il trasporto marittimo, le partenze sono anticipate a causa delle condizioni meteo avverse. Raccomandiamo attenzione e rispetto delle norme di sicurezza, specialmente in vista delle condizioni invernali.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sulla A1 roma-napoli per incidente tra Colleferro e Frosinone in direzione Napoli prestare attenzione sulla Pontina coda all'altezza di via di Pratica verso Roma sulla Appia strada chiusa causa allagamento è stato chiuso il sotto sono all'altezza dell'aeroporto di Ciampino nelle due direzioni sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento tra Portonaccio e bivio per la tangenziale est verso il centro è sempre verso il centro code e rallentamenti in via Flaminia via Salaria rispettivamente tra raccordo e via dei Due Ponti e tra accordo e tangenziale est code sulla Cassia tra la storta e Tomba di Nerone e sulla Casilina tra finocchio e Tor Bella Monaca in entrambi i casi nei due sensi di marcia e infine per il trasporto marittimo causa condizioni meteo avverse la corsa odierna unità veloce Formia Ventotene delle 15:30 anticipa la partenza alle ore 14:30 e la Ventotene Formia delle ore 6:45 di domani anticipa la partenza alle ore 16 di oggi ed è tutto da Federico Ascani Da Stra infomobilità grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

Dalla Regione Lazio 50 milioni per la metro C di Roma - La regione Lazio annuncia lo stanziamento di 50 milioni di euro, risorse che garantiranno la continuità dei lavori. rainews.it

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

