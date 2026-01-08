Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 12 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sulla Pontina permangono all'altezza di via di Pratica verso Roma e sulla Appia strada chiusa causa allagamento chiuso il sottopasso altezza aeroporto di Ciampino nelle due direzioni sul tratto Urbano della A24 Si procede a rilento tra Portonaccio e io per la tangenziale est verso il centro e verso il centro di disagi anche su via Flaminia via Salaria rispettivamente tra raccordo anulare i due ponti è dal raccordo alla tangenziale est code anche la Cassia tra la storta e Tomba di Nerone sulla Casilina tra finocchio Tor Bella Monaca in entrambi i casi nei due sensi di marcia e infine per il trasporto marittimo causa condizioni meteo avverse la Corso Odierna unità veloce Formia Ventotene delle ore 15:30 anticipa la partenza alle 14:30 e la corsa unità veloce Ventotene Formia ore 6:45 di domani 9 gennaio anticipa la partenza alle ore 16 di oggi tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

