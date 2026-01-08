Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 11 | 25

Viabilità Roma e Regione Lazio del 08-01-2026: si segnalano code e rallentamenti sulla A1 tra Guidonia Montecelio e A24, a causa di un incidente, e sulla SR314 per un veicolo in fiamme. Persistono disagi sulla Pontina, sulla Appia e sulla Salaria, con alcuni tratti chiusi o in rallentamento per condizioni atmosferiche e incidenti. Si consiglia di prestare attenzione e consultare gli aggiornamenti per percorsi alternativi.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sulla A1 nel tratto Firenze Roma code per incidente tra Guidonia Montecelio e A24 roma-teramo mentre più a sud nel tratto Roma Napoli veicolo in fiamme km 318 prestare attenzione sulla sr314 di cinese incidente al km 2 prepara tensione al ghiaccio sulla carreggiata e sulla Pontina permangono code tra via dei rutuli Castel di Decima verso Roma anche su via di Pratica code per traffico intenso tra via Montedoro è l'aeroporto militare verso la Pontina Inoltre sulla Appia strada chiusa a causa di un allagamento chiuso sottopasso altezza aeroporto di Ciampino nelle due direzioni sulla raccordo anulare ora la circolazione in via di normalizzazione mi cambi sensi di marcia mentre sul tratto Urbano della A24 Si procede a rilento tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima infine verso centro disagi anche sulla Flaminia sulla Salaria rispettivamente tra raccordo via dei Due Ponti e tra raccordo e tangenziale est ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità a Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 11:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 08:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 07:25 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 08:40 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio diversi incidenti stamattina a ... romadailynews.it

Roma-Viterbo, il sistema hi-tech per la gestione del traffico: così treni più frequenti e sicuri lungo la tratta dei pendolari - La Regione Lazio ha siglato una convenzione con Rete ferroviaria italiana e Astral per investire ... msn.com

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.