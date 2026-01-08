Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-01-2026 ore 09 | 10

Viabilità Roma e Lazio del 08-01-2026 alle 09:10. Questa mattina si registrano diversi incidenti che stanno causando code e rallentamenti su varie arterie principali della regione. La situazione è complessa, con traffico intenso e condizioni di strada spesso complicate dal ghiaccio. Si consiglia di mantenere la massima prudenza durante la guida e di consultare gli aggiornamenti per eventuali variazioni sulla viabilità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio diversi incidenti in questa mattina provocano ulteriori code una situazione che vede già un traffico intenso nelle strade della nostra regione si raccomanda la massima prudenza alla guida Partiamo dalla Laurentina incidente altezza scarella verso via Castelli Romani un incidente su via dei Laghi con code tra via delle Barozze esr Rocca di Papa nelle due direzioni più a nord sulla formellese incidente code altezza cascata della Ninfa In entrambe le direzioni la Braccianese Claudia incidente al km 45 Anche a causa del ghiaccio su strada Sulla Pontina incidente rimosso permangono comunque code tra via dei rutuli Castel di Decima sempre verso la capitale Inoltre sulla piastra chiusa causa allagamento chiuso il sottopasso all'altezza dell'aeroporto di Ciampino nelle due direzioni ci sposiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna coda tratti tra Salaria Nomentana e tra Casilina e anche per incidente in esterna code tra Casine Nomentana sul tratto Urbano della A24 Si procede a rilento tra Portonaccio e bivio per la tangenziale est verso il centro e code tra via Togliatti raccordo verso l'ultimo sulla 91 Roma Fiumicino code altezza ANSA del Tevere verso il centro di Roma sempre verso il centro disagi anche sulla Flaminia sulla Salaria rispettivamente tra raccordo e via dei Due Ponti e tra raccordo tangenziale est ed è tutto da Federico Ascani Das per l'infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

#Roma #viabilità Via Salaria, per le conseguenze del maltempo la strada è chiusa nel tratto compreso tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Direzione Tangenziale Est traffico deviato su via di Tor Fiorenza. x.com

Maltempo: aggiornamenti viabilità Roma Nord Ancora chiusa la galleria Farnesina sulla Tangenziale-via del Foro Italico, per le conseguenze del maltempo Chiusura di via Edmondo De Amicis Nel quadrante nord-ovest della città, per le conseguenze del malt - facebook.com facebook

