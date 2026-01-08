Via Novelli 30enne arrestato per spaccio | il giudice dispone il divieto di dimora in tutta la Provincia

Bergamo. Nella serata di lunedì 6 gennaio, a seguito di segnalazioni giunte al Comando della Polizia Locale riguardanti la presenza di persone sospette in via Novelli, gli agenti sono intervenuti con un servizio mirato, riscontrando un acceso litigio tra più individui con comportamenti aggressivi. All'arrivo della Polizia locale, alcuni individui si sono dati alla fuga. Uno di essi, inseguito dagli agenti, ha tentato di sottrarsi al controllo cercando di disfarsi di un involucro, successivamente recuperato, che conteneva sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) in quantità e con modalità di confezionamento non riconducibili all'uso personale.

