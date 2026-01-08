Via i cumuli di posidonia dal lungomare di Bari | partiti gli interventi di rimozione

Sono iniziati questa notte gli interventi di Amiu lungo il lungomare di Bari, finalizzati alla rimozione dei cumuli di posidonia presenti vicino al molo San Nicola. L’operazione mira a mantenere l’area pulita e fruibile per cittadini e visitatori, rispettando le normative ambientali e preservando il decoro della zona. Gli interventi continueranno secondo un programma pianificato per garantire il minimo disagio.

Sono partiti la notte scorsa, sul lungomare di Bari, gli interventi di Amiu per rimuovere i cumuli di posidonia presenti in corrispondenza del molo San Nicola. Le operazioni, predisposte secondo le linee guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate indicate dalla Regione Puglia.

Bari, cumuli di posidonia sul lungomare: maxi operazione di pulizia Amiu al molo San Nicola – VIDEO E FOTO - Bari, cumuli di posidonia sul lungomare: maxi operazione di pulizia Amiu nella zona del molo San Nicola - telebari.it

Posidonia depositata sul lungomare, il 7 gennaio al via la rimozione - saranno eseguiti da Amiu Puglia nel rispetto delle ''Linee guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate" della Regione ... rainews.it

Bari, cumuli di posidonia nell’area del molo San Nicola: saranno rimossi dal 7 al 9 gennaio x.com

Inizieranno nella serata di mercoledì 7, e proseguiranno fino alla mattina del 9 gennaio, a cura di Amiu Puglia, gli interventi di rimozione della posidonia accumulata nell’area del Molo San Nicola. facebook

