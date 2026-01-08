Verso Carrarese-Bari Vivarini | Partita fondamentale Mercato? Sono preoccupato

Alla vigilia di Carrarese-Bari, in programma sabato 10 gennaio alle 15.00, l’allenatore Vivarini ha sottolineato l’importanza di questa partita per il campionato di Serie B. Durante la conferenza stampa, ha commentato anche le preoccupazioni legate al mercato e alle possibili conseguenze sulla squadra. Un confronto sobrio e diretto, che anticipa un incontro cruciale per i biancorossi.

Alla vigilia di Carrarese-Bari, in programma sabato 10 gennaio alle ore 15.00, gara che segnerà la ripresa del campionato di Serie B dopo la breve pausa invernale, l'allenatore del Bari, Vincenzo Vivarini, ha parlato in conferenza stampa, toccando tutti i temi principali: dal peso della partita.

Vivarini: "Se sono scontento qualche motivo ci sarà. Centrocampo in difficoltà. Darboe? Tempi più lunghi". E chiarisce su giovani e Verreth - Ma il mercato, non particolarmente lanciato fin qui, è il tema caldo, oltre alle difficoltà di una squadra ... tuttobari.com

Pronostico Carrarese vs Bari – 10 Gennaio 2026 - Alla vigilia del match di Serie B tra Carrarese e Bari, in programma il 10 Gennaio 2026 alle 15:00 allo Stadio dei Marmi, cresce l’attesa per una sfida che ... news-sports.it

Per la Carrarese al via un gennaio intenso https://www.brandcarrara.it/la-carrarese-verso-il-bari-cambi-alla-viabilita-partita-la-prevendita-le-prospettive/ - facebook.com facebook

#Carrarese, #Calabro verso il #Monza: «Non dobbiamo avere paura, venderemo cara la pelle» x.com

