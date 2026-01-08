Verrecchia Fdi replica a Di Marco sull' aeroporto d' Abruzzo | Basta minestroni politici la realtà è un’altra

Verrecchia di Fratelli d’Italia risponde a Di Marco sull’aeroporto d’Abruzzo, invitandolo a evitare polemiche sterili e a concentrarsi sui fatti concreti. Sottolinea che la questione richiede un’analisi seria e obiettiva, lontana da strumentalizzazioni politiche. È importante affrontare il tema con chiarezza e sobrietà, rispettando il ruolo di ciascuno e contribuendo a una discussione costruttiva per il territorio.

«Basta minestroni politici, la realtà è un'altra, al consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco, piace attingere al mondo culinario per provare a ritagliarsi un po' di spazio sui giornali; peccato però che metta nel pentolone una serie di ingredienti che non stanno bene tra loro, tirando.

