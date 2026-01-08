Verratti nel mirino del Boca Juniors | Milan alla finestra

Marco Verratti, attualmente in forza all’Al Duhail, è al centro di interessi da parte del Boca Juniors. Il club argentino cerca rinforzi di esperienza per rafforzare la rosa in vista della prossima Copa Libertadores. La situazione apre a possibili sviluppi, mentre il Milan osserva con attenzione la situazione del centrocampista, considerando eventuali opportunità future.

Scenario in movimento attorno a Marco Verratti. Il centrocampista, oggi in forza all’ Al Duhail dopo l’addio al Paris Saint-Germain, è finito nel radar del Boca Juniors, alla ricerca di rinforzi di spessore in vista della prossima Copa Libertadores. Dall’Argentina filtra che i contatti siano avviati, ma la pista resta complessa. Il club di Buenos Aires deve prima liberare uno slot per calciatori stranieri, condizione indispensabile per poter affondare il colpo. La situazione di lista è attualmente satura e impone una cessione prima di qualsiasi accelerazione. Intanto, sullo sfondo, resta viva anche la pista Milan. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Dall'Argentina, il Boca Juniors sfida il Milan per Verratti - Commentando l’interessamento degli Xeneizes ai microfoni di ‘ DSports Radio’, il giornalista Fernando Czyz ha rivelato che ad oggi c’è soltanto l’offerta del Milan, anche se non si ... msn.com