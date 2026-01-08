ventimiglia si lancia dalla finestra per sfuggire alla furia del marito

A Ventimiglia, una donna ha deciso di gettarsi dalla finestra della propria abitazione in corso Genova, nel tentativo di sfuggire a una situazione di violenza domestica. L'episodio evidenzia la gravità delle problematiche legate alla violenza di genere e la necessità di interventi tempestivi e adeguati per garantire la sicurezza delle vittime.

AGI - Si è lanciata dalla finestra della propria abitazione in corso Genova, a Ventimiglia (IM), per sfuggire alla violenza del marito. È quanto accaduto stamane a una donna di 44 anni, ferita in casa dal marito. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata accoltellata dall'uomo, 65 anni. Nel tentativo di sottrarsi all'aggressione, si sarebbe poi gettata dalla finestra dell'appartamento. Nella caduta ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV). Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Da quanto si apprende, durante l'ennesima lite, la donna è uscita sul terrazzo e l'uomo l'ha seguita armato di un paio di forbici, ferendola al volto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it

