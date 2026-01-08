Venezuela–Usa avviato il negoziato sul petrolio | Accordo commerciale e trasparente

Il Venezuela e gli Stati Uniti hanno avviato un negoziato ufficiale sulla fornitura di petrolio, segnando un passo importante nelle relazioni energetiche tra i due paesi. L’obiettivo è raggiungere un accordo commerciale trasparente e condiviso, che possa favorire la stabilità del mercato e una collaborazione più stabile nel settore energetico. Questa fase rappresenta un’opportunità per entrambi di rafforzare i legami e promuovere un dialogo costruttivo.

Il Venezuela ha avviato ufficialmente un negoziato con gli Stati Uniti per la fornitura di petrolio, aprendo una nuova fase nei rapporti energetici tra i due Paesi. A comunicarlo è stata la compagnia energetica statale Petroleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), che in una nota ha chiarito l’impostazione del dialogo e i principi alla base dell’operazione. Una mossa che arriva in un contesto internazionale complesso, segnato da equilibri energetici fragili e da una crescente attenzione alle fonti di approvvigionamento. «Questo processo – si legge nella nota – si svolge secondo accordi simili a quelli in vigore con aziende internazionali, come Chevron, e si basa su una transazione strettamente commerciale, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e reciproco vantaggio». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Venezuela–Usa, avviato il negoziato sul petrolio: “Accordo commerciale e trasparente” Leggi anche: Venezuela, Caracas avvia negoziati con gli Usa sul petrolio Leggi anche: Scontro fra Usa e Cina sul petrolio del Venezuela. Trump: «Agli Usa 50 milioni di barili». L’ira di Pechino: «Così si viola il diritto internazionale» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il Venezuela avvia negoziati con gli Usa sul petrolio - Il Venezuela ha avviato ufficialmente un negoziato con gli Stati Uniti sulla fornitura di petrolio. notizie.tiscali.it

