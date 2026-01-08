Venezuela rilasciati prigionieri anche stranieri Madrid | Liberati 4 spagnoli Cresce l' attesa per Alberto Trentini
Il Venezuela ha annunciato la liberazione di numerosi detenuti, tra cui alcuni stranieri, tra cui quattro cittadini spagnoli. La notizia, comunicata dal presidente dell’Assemblea Jorge Rodríguez, rappresenta un passo importante nelle relazioni internazionali del paese. Cresce l’attesa per ulteriori sviluppi, tra cui l’eventuale rilascio di Alberto Trentini. Questa decisione segna un cambiamento nel quadro delle politiche carcerarie e delle relazioni diplomatiche venezuelane.
Un annuncio a sorpresa quello del presidente dell'Assemblea del Venezuela. Jorge Rodríguez ha annunciato oggi la «liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
