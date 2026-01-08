Venezuela rilascerà prigionieri politici | Fuori anche detenuti stranieri

Il Parlamento venezuelano ha annunciato che il governo rilascerà un rilevante numero di prigionieri politici, inclusi alcuni stranieri. Questa decisione mira a favorire un clima di maggiore apertura e dialogo nel paese. La misura rappresenta un passo importante verso la de-escalation delle tensioni politiche e potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni internazionali del Venezuela.

Il presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodriguez, annuncia il rilascio di un "numero importante" di prigionieri, tra cui alcuni cittadini stranieri. Tra loro potrebbe esserci anche l'italiano Alberto Trentini, cooperante veneto detenuto da oltre un anno in Venezuela. Il rilascio avverrà "nelle prossime ore", secondo quanto riferito dal New York Times.

Il Venezuela annuncia il rilascio di numerosi prigionieri politici: l'Italia spera ci sia anche Alberto Trentini - * Jorge Rodríguez, presidente dell’Assemblea nazionale e figura chiave del chavismo nei canali di interlocuzione con l’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump, ha annunciato l’imminente ... tg.la7.it

Venezuela rilascerà prigionieri politici: "Fuori anche cittadini stranieri" - Il presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodriguez, annuncia il rilascio di un "numero importante" di prigionieri, tra cui alcuni cittadini stranieri . msn.com

Trump: la Casa Bianca rilascerà una dichiarazione ufficiale sugli sviluppi in Venezuela - facebook.com facebook

3 gennaio 2026, USA - Venezuela REAZIONI INTERNAZIONALI ALL’ATTACCO USA IN VENEZUELA Il Presidente di #Cuba ha chiesto una risposta urgente dalla comunità internazionale in risposta all'attacco statunitense al Venezuela. Inoltre, il principale co x.com

