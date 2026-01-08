Venezuela rilascerà prigionieri politici | Fuori anche detenuti stranieri

Il Parlamento venezuelano ha annunciato che il governo rilascerà un rilevante numero di prigionieri politici, inclusi alcuni stranieri. Questa decisione mira a favorire un clima di maggiore apertura e dialogo nel paese. La misura rappresenta un passo importante verso la de-escalation delle tensioni politiche e potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni internazionali del Venezuela.

(Adnkronos) – Il presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodriguez, annuncia il rilascio di un “numero importante” di prigionieri, tra cui alcuni cittadini stranieri. Tra loro potrebbe esserci anche l’italiano Alberto Trentini, cooperante veneto detenuto da oltre un anno in Venezuela.  Il rilascio avverrà “nelle prossime ore”, secondo quanto riferito dal New York Times. Rodriguez non . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

