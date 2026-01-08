Venezuela rilascerà prigionieri politici | Fuori anche cittadini stranieri
Il Parlamento venezuelano ha annunciato il rilascio di un numero significativo di prigionieri, tra cui alcuni cittadini stranieri. La misura coinvolge anche detenuti politici e rappresenta un passo importante nel contesto politico del paese. L'informazione, diffusa dal presidente del Parlamento Jorge Rodriguez, evidenzia una possibile apertura verso una soluzione diplomatica e una revisione delle condizioni dei detenuti.
(Adnkronos) – Il presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodriguez, annuncia il rilascio di un "numero importante" di prigionieri, tra cui alcuni cittadini stranieri. Il rilascio avverrà "nelle prossime ore", secondo quanto riferito dal New York Times. Rodriguez non ha specificato quante persone saranno liberate. Il presidente del Parlamento, secondo il Nyt, ha spiegato che la decisione . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
