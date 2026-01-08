Venezuela rilascerà prigionieri politici | Fuori anche cittadini stranieri

Il Parlamento venezuelano ha annunciato il rilascio di un numero significativo di prigionieri, tra cui alcuni cittadini stranieri. La misura coinvolge anche detenuti politici e rappresenta un passo importante nel contesto politico del paese. L'informazione, diffusa dal presidente del Parlamento Jorge Rodriguez, evidenzia una possibile apertura verso una soluzione diplomatica e una revisione delle condizioni dei detenuti.

Non solo Alberto Trentini: nelle carceri del Venezuela ci sono 28 prigionieri politici italiani - Secondo i dati raccolti da Avvenire, decine di connazionali sono detenuti come oppositori di Maduro o con accuse pretestuose. ilfoglio.it

A Capodanno scarcerati altri 88 prigionieri politici in Venezuela. Gli italiani Trentini e Pilieri restano in carcere - Tajani fa un passo avanti e ribadisce "il primato del diritto internazionale" in riferimento alle tensioni nei Caraibi ... ilfattoquotidiano.it

Trump: la Casa Bianca rilascerà una dichiarazione ufficiale sugli sviluppi in Venezuela - facebook.com facebook

3 gennaio 2026, USA - Venezuela REAZIONI INTERNAZIONALI ALL’ATTACCO USA IN VENEZUELA Il Presidente di #Cuba ha chiesto una risposta urgente dalla comunità internazionale in risposta all'attacco statunitense al Venezuela. Inoltre, il principale co x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.