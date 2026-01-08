All'inizio dell'anno, si registrano sviluppi significativi nel settore energetico: la cattura della petroliera Bella 1, associata alla flotta russa, e quella della Marinera, anch’essa sotto bandiera russa e diretta verso il Venezuela. Questi eventi si inseriscono in un contesto di tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Russia, Iran e Groenlandia, evidenziando le dinamiche complesse che coinvolgono il settore petrolifero internazionale.

La notizia del giorno è la cattura della petroliera Bella 1, in parallelo con quello dell’altra petroliera della flotta ombra russa, la Marinera, la quale, come l’altra, aveva alzato bandiera russa ed era anch’essa diretta verso il Venezuela, sul quale continuano le pressioni Usa. L’improvvida iniziativa era stata sollecitata a metà dicembre dai senatori Lindsey Graham, repubblicano, e Richard Blumenthal, democratico, che avevano presentato una risoluzione ad hoc al Congresso Usa. E due giorni fa Graham pubblicava una sua foto con Trump che teneva in mano un cappello con su scritto Make Iran great again, a sottolineare come anche i recenti messaggi incendiari contro l’Iran del presidente Usa – che ha minacciato l’uso della forza se Teheran reprimerà le proteste in atto nel Paese – sia farina del sacco neocon, di cui Graham è solo uno sciocco portavoce. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Venezuela, petroliere russe, Iran, Groenlandia: inizio anno movimentato

Leggi anche: Dopo il Venezuela, Trump minaccia altri interventi militari e mette nel mirino Groenlandia, Colombia e Iran

Leggi anche: Venezuela, ora Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran: “Voglio anche la Groenlandia, ci serve”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Trump sequestra due petroliere e sfida Putin, la Russia: «Illegale». Rubio: «Per il Venezuela piano in tre fasi»; Il Venezuela avvia negoziati con gli Usa sul petrolio; Venezuela, Usa sequestrano petroliere nell'Atlantico e nel Mar dei Caraibi. Mosca: È illegale - Strage a Caracas: Cabello denuncia 100 morti nel blitz per Maduro; Venezuela. C’è una petroliera “fantasma” in fuga dalla Guardia Costiera Usa. E dice di essere russa.

Venezuela, sale tensione USA-Russia/ Trump sequestra 2 petroliere (una di Mosca): cos’è successo e perché - Russia sul Venezuela: "battaglia navale" sulle petroliere legate a Caracas con bandiera russa. ilsussidiario.net