Venezuela ministro Interni | Almeno 100 morti in operazione Usa

Il ministro degli Interni del Venezuela, Diosdado Cabello, ha dichiarato che almeno 100 persone sarebbero state uccise durante un’operazione statunitense mirata a catturare il presidente Nicolás Maduro. La notizia evidenzia le tensioni tra Venezuela e Stati Uniti, suscitando attenzione sulla situazione politica e sulla sicurezza nel paese sudamericano.

Sarebbero almeno cento, secondo quanto riferito dal ministro degli Interni del Venezuela, Diosdado Cabello, le vittime nell'ambito dell'operazione Usa per catturare il leader del Paese sudamericano Maduro. Sempre un centinaio sarebbero i feriti. Cabello non ha però fornito un dettaglio relativo ai civili e ai membri delle forze armate coinvolti, né alle loro nazionalità. Tutti gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 080126 07:10 Fine diretta: 080126 23:00

Il governo venezuelano dice che nell’attacco statunitense sono state uccise 100 persone, tra cui anche civili - Il ministro dell’Interno del Venezuela Diosdado Cabello ha detto che nell’ attacco statunitense compiuto il 3 gennaio, con cui è stato catturato il presidente Nicolás Maduro, sono stati uccise almeno ... ilpost.it

Attacco Usa in Venezuela, almeno 40 morti tra civili e militari - A riferirlo è il New York Times: tutte le vittime sono del Paese sudamericano. msn.com

