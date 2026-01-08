Venezuela Luigi Gasperin è stato liberato | era tra i detenuti del regime di Maduro

Luigi Gasperin, imprenditore italiano di 63 anni, è stato recentemente liberato dal regime di Nicolás Maduro in Venezuela. Tra gli oltre 20 detenuti rilasciati, Gasperin torna a riappropriarsi della propria libertà. Questa notizia rappresenta un importante sviluppo nelle relazioni tra Italia e Venezuela, evidenziando il delicato contesto politico e le sfide legate alla tutela dei cittadini stranieri nel paese sudamericano.

Luigi Gasperin è finalmente libero. Come appreso da Libero, tra gli oltre 20 prigionieri liberati dal regime di Caracas c'è anche l'imprenditore 63enne italiano. Era stato imprigionato dal dittatore comunista Nicolas Maduro, che il 3 gennaio è stato catturato da Donald Trump e portato negli Stati Uniti per sottoporsi al processo insieme a sua moglie. Resta ancora la speranza di vedere rilasciato anche Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da oltre 400 giorni. La liberazione di Gasperin fa sperare non solo per la scarcerazione di Trentin. C'è attesa anche per i detenuti Biagio Pilieri e Mario Burlò.

Luigi Gasperin tra i detenuti liberati dal Venezuela. La Farnesina: “Contatti per accelerare rilascio di tutti gli italiani” - Secondo Libero Quotidiano, tra le persone scarcerate dal regime di Caracas c’è anche il 63enne. dire.it

Venezuela, tra i liberati l'italiano Luigi Gasperin. Attesa per Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri - Il Venezuela annuncia la liberazione di diversi detenuti, anche stranieri Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi la ... ilgazzettino.it

Il Venezuela libera l'italiano Luigi Gasperin. Attesa per Alberto Trentini, Mario Burlò e Biagio Pilieri x.com

