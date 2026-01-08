Venezuela lo hanno liberato | ore concitate sui detenuti italiani

Attualmente, presso la Farnesina si svolge una riunione operativa guidata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, per monitorare la situazione dei detenuti italiani in Venezuela. Il ministro è in contatto con l’ambasciatore a Caracas, la rete consolare e rappresentanti di istituzioni civili e religiose, al fine di coordinare le eventuali azioni necessarie e garantire assistenza ai cittadini coinvolti.

È in corso alla Farnesina una riunione operativa guidata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, in costante contatto con l’ambasciatore a Caracas, la rete consolare e rappresentanti della Chiesa cattolica e della società civile venezuelana. L’obiettivo è verificare le notizie sui primi rilasci di cittadini italiani e accelerare la liberazione dei connazionali ancora detenuti dopo le ultime mosse del governo di Caracas. Secondo fonti diplomatiche, tra i rilasciati ci sarebbe l’imprenditore Luigi Gasperin, 70 anni, detenuto da mesi in Venezuela. “Al momento il governo ha posto in essere azioni che possano garantire una soluzione favorevole per ogni singolo detenuto”, ha precisato la Farnesina. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Venezuela, liberato l’italiano Luigi Gasperin: spiragli per Trentini e altri connazionali detenuti Leggi anche: Venezuela, Luigi Gasperin è stato liberato: era tra i detenuti del regime di Maduro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Venezuela libera alcuni detenuti, anche l’italiano Luigi Gasperin. Madrid: liberi 4 spagnoli. Speranza per Alberto Trentini; Alberto Trentini detenuto a Caracas: ore di angoscia per le sorti del cooperante veneziano: «Liberatelo subito»; Venezuela, Trump: Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo alto; Venezuela: rilasciati detenuti politici, anche stranieri. Sarebbe libero l'italiano Luigi Gasperin. Venezuela, liberato l'imprenditore Gasperin. E ora si spera per Trentini - Speranze per Alberto Trentini e altri italiani in carcere nel paese sudamericano. iltempo.it

