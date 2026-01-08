Venezuela libera i detenuti anche stranieri Speranza per Alberto Trentini
Il Venezuela ha annunciato la liberazione di un numero significativo di detenuti politici, inclusi cittadini stranieri, con possibilità di rilascio nelle prossime ore. Questa decisione rappresenta una speranza per Alberto Trentini, operatore umanitario italiano, che si trova tra i prigionieri. La notizia segnala un possibile passo verso miglioramenti nelle condizioni dei detenuti e un cambiamento nelle politiche penitenziarie del paese.
Si è aperto uno spiraglio per l'operatore umanitario italiano, Alberto Trentini, dopo l'annuncio secondo cui il rilascio di "un numero importante" di prigionieri politici, tra cui cittadini stranieri, potrebbe avvenire "nelle prossime ore" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
