Il Venezuela ha annunciato la liberazione di un numero significativo di detenuti politici, inclusi cittadini stranieri, con possibilità di rilascio nelle prossime ore. Questa decisione rappresenta una speranza per Alberto Trentini, operatore umanitario italiano, che si trova tra i prigionieri. La notizia segnala un possibile passo verso miglioramenti nelle condizioni dei detenuti e un cambiamento nelle politiche penitenziarie del paese.

Si è aperto uno spiraglio per l'operatore umanitario italiano, Alberto Trentini, dopo l'annuncio secondo cui il rilascio di "un numero importante" di prigionieri politici, tra cui cittadini stranieri, potrebbe avvenire "nelle prossime ore" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Venezuela libera i detenuti, anche stranieri. Speranza per Alberto Trentini

Leggi anche: Il Venezuela pronto a liberare decine di detenuti «anche stranieri», ora l’Italia spera per Alberto Trentini

Leggi anche: Venezuela, annunciata la liberazione di diversi detenuti stranieri: cresce l’attesa per Alberto Trentini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Venezuela, secondo maxi rilascio di prigionieri politici. Ma non c’è Alberto Trentini; Senato Usa approva risoluzione che limita Trump in Venezuela. Caracas libera detenuti. Groenlandia, Macron: da Usa forme diplomatiche di aggressione neocoloniale; Trentini, l'appello della famiglia: «Giornate di angoscia. Chiediamo di rispettare il silenzio, ogni parola sbagliata può compromettere....

Il Venezuela post-Maduro libera “un numero significativo” di prigionieri politici. Ci sono anche stranieri - Jorge Rodríguez parla di un gesto di distensione con "l'intenzione di perseguire la pace". ilfoglio.it