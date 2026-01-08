Il governo venezuelano ha annunciato la prossima liberazione di un numero significativo di detenuti, sia venezuelani che stranieri, dalle carceri del paese. La decisione, comunicata dal presidente dell’Assemblea Nazionale Jorge Rodríguez, rappresenta un passo importante nelle politiche penitenziarie venezuelane. Questa misura mira a migliorare le condizioni del sistema carcerario e a favorire il reinserimento sociale dei detenuti.

Il presidente dell’Assemblea Nazionale del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato oggi che il governo di Caracas ha deciso di procedere alla liberazione di un “numero importante” di detenuti venezuelani e stranieri dalle carceri del Paese. La notizia è stata diffusa in un comunicato ufficiale e ripresa da diverse agenzie internazionali Rodríguez ha descritto la misura come un gesto unilaterale volto a “favorire e raggiungere la pace” e ha sottolineato che si tratta di una decisione presa senza accordi con altre parti o gruppi politici. I dettagli sulle identità delle persone che saranno effettivamente liberate e sul loro numero non sono stati ancora resi noti e saranno comunicati in un secondo momento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Venezuela, l’annuncio ufficiale: “Detenuti stranieri presto liberi”

Leggi anche: Il Senato Usa: sì alla risoluzione per limitare Trump in Venezuela. Caracas annuncia: presto liberi diversi detenuti, anche stranieri

Leggi anche: Annuncio del Venezuela: "Liberazione di diversi detenuti, anche stranieri". L'Italia spera per Trentini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Venezuela, “minacce di morte ai detenuti di El Rodeo I se gli Usa attaccheranno”: la denuncia dei familiari. E’ il carcere in cui è rinchiuso Alberto Trentini - In pieno assedio militare Usa – con il blocco totale delle petroliere e il governo di Nicolás Maduro definito organizzazione terroristica da ... ilfattoquotidiano.it

Ong Venezuela, 'allarme sui detenuti politici nel carcere dove c'è Trentini' - Minacce di morte, trattamenti crudeli e rischio di sparizione forzata: è quanto denunciano i familiari dei prigionieri politici detenuti nel carcere venezuelano di El Rodeo I, lo stesso istituto in ... ansa.it

“A chi tocca dopo il Venezuela”. L'annuncio choc di Donald Trump e il mondo ora trema davvero: “Lì c'è un uomo malato e gli altri...”. I paesi minacciati - facebook.com facebook

#PrimaPagina Gli #Usa attaccano il #Venezuela Raid aerei hanno colpito nella notte la capitale e diverse basi militari. L’annuncio di Trump: Maduro catturato e portato fuori dal Paese. Il governo di Caracas: «Gravissima aggressione» osservatoreromano.va/it/ x.com