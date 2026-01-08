Venezuela l' annuncio del governo sulla liberazione dei prigionieri | Vogliamo la pace
Il governo del Venezuela ha annunciato la liberazione di alcuni prigionieri, secondo quanto dichiarato dal presidente dell’Assemblea Nazionale, Jorge Rodriguez. La notizia, comunicata in diretta televisiva, evidenzia l’intenzione di promuovere la pace nel paese. Al momento, non sono stati forniti dettagli sul numero di persone coinvolte o sui criteri di rilascio. Questo passo rappresenta un possibile segnale di apertura verso un clima di maggiore stabilità politica.
Il presidente dell’Assemblea Nazionale del Venezuela Jorge Rodriguez è apparso alla televisione di Stato annunciando il rilascio di un numero imprecisato di prigionieri. “Il governo bolivariano, insieme alle istituzioni statali, ha deciso di rilasciare un numero significativo di cittadini venezuelani e stranieri, e questi rilasci stanno avvenendo proprio mentre parliamo”, ha affermato Rodriguez. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
