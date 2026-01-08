Venezuela il mistero del carico trasportato dalla petroliera | sulla nave non c’era petrolio
Una petroliera chiamata Marinera, recentemente al centro di un caso geopolitico, ha suscitato interesse per un dettaglio sorprendente: a bordo non si trovava petrolio, nonostante la sua denominazione. La nave, di fronte alle coste del Venezuela, coinvolge attori come Russia, Stati Uniti e Regno Unito, sollevando interrogativi sulla sua reale funzione e sugli obiettivi delle parti coinvolte. Questo episodio evidenzia come il trasporto marittimo possa nascondere dinamiche complesse e strategiche.
(Adnkronos) – Una petroliera arrugginita, oggi chiamata Marinera, è diventata il centro di un caso geopolitico che coinvolge Russia, Stati Uniti e Regno Unito. Ma per quale motivo? A cercare di fare chiarezza sulla vicenda è il Guardian, secondo cui l'imbarcazione è sospettata di far parte delle cosiddette 'Flotte ombra' utilizzate da Russia, Iran e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Trump fa sequestrare una petroliera al largo del Venezuela, personale Usa si cala sulla nave
Leggi anche: Gli Usa sequestrano una petroliera russa vicino all’Irlanda. «Ha trasportato petrolio iraniano e venezuelano»
Venezuela, il mistero del carico trasportato dalla petroliera: sulla nave non c'era petrolio - La Marinera era stata costruita come petroliera e chimichiera nel 2002 e originariamente navigava sotto bandiera panamense. adnkronos.com
Cattura o accordo di Nicolas Maduro con Donald Trump Dopo i raid Usa e l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, è questo il mistero che aleggia sul leader venezuelano, portato fuori dal Paese dai soldati americani al termine dell'operazione "su la - facebook.com facebook
Gli #Usa contro il #Venezuela, #Trump: “abbiamo distrutto un grande impianto”, mistero sull’operazione x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.