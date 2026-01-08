Venezuela il mistero del carico trasportato dalla petroliera | sulla nave non c’era petrolio

Una petroliera chiamata Marinera, recentemente al centro di un caso geopolitico, ha suscitato interesse per un dettaglio sorprendente: a bordo non si trovava petrolio, nonostante la sua denominazione. La nave, di fronte alle coste del Venezuela, coinvolge attori come Russia, Stati Uniti e Regno Unito, sollevando interrogativi sulla sua reale funzione e sugli obiettivi delle parti coinvolte. Questo episodio evidenzia come il trasporto marittimo possa nascondere dinamiche complesse e strategiche.

Cattura o accordo di Nicolas Maduro con Donald Trump Dopo i raid Usa e l'annuncio del presidente degli Stati Uniti, è questo il mistero che aleggia sul leader venezuelano, portato fuori dal Paese dai soldati americani al termine dell'operazione

Gli #Usa contro il #Venezuela, #Trump: "abbiamo distrutto un grande impianto", mistero sull'operazione

