Venezuela i tempi per la liberazione di Trentini restano incerti Intanto Rodríguez allenta le restrizioni carcerarie

La situazione in Venezuela rimane incerta, con i tempi per la liberazione di Trentini ancora non definiti. Nel frattempo, Delcy Rodríguez, presidente ad interim, ha annunciato un allentamento delle restrizioni carcerarie. Tra i dossier sulla sua scrivania, si trova anche quello relativo a detenuti politici, ostaggi e prigionieri stranieri, che rappresenta una delle questioni più delicate del paese.

Sulla scrivania di Delcy Rodríguez, presidente ad Interim del Venezuela, spunta già il dossier che comprende detenuti politici, ostaggi e prigionieri stranieri reclusi nelle carceri venezuelane. Presenti anche gli italiani: Alberto Trentini, 46 anni, operatore umanitario, senza accuse, Biagio Pilieri, 60 anni, giornalista, incriminato senza prove di terrorismo e tradimento alla Patria, e Daniel Echenagucia, 47 anni, imprenditore, nella stessa situazione di Pilieri. Tutti reclusi senza motivo, da circa un anno e mezzo: psiche provata, chili persi, salute compromessa. Trentini, Pilieri ed Echenagucia non avrebbero mai dovuto entrare in cella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

