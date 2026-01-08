Venezuela | Boccia ' diritto internazionale non può essere flessibile'

Il rispetto del diritto internazionale rimane fondamentale per la stabilità e la tutela dei diritti umani. In Venezuela, le recenti affermazioni evidenziano le criticità del rispetto delle norme internazionali, sottolineando l’importanza di un impegno costante per garantire la giustizia e la tutela delle libertà fondamentali. La comunità internazionale osserva con attenzione gli sviluppi nel paese, ribadendo che tali principi non devono essere mai considerati flessibili o negoziabili.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - “Maduro è stato un torturatore. La sua vice che ora è presidente del Venezuela è una torturatrice. Il regime in quel Paese non è cambiato. Trump ha aggirato il diritto internazionale grazie anche all'ipocrisia dei tanti Governi e anche di quello italiano. Segnalo che il Pd un anno fa era a Montecitorio ad incontrare il capo dell'opposizione venezuelano Gonzales Urrutia. Il nostro Governo, che ricordo sempre essere il responsabile della politica estera, è diviso e il partito di Giorgia Meloni legittima l'azione di forza di Trump. Il nostro Governo dicendo sì alla legge del più forte sancisce la morte del multilateralismo e accetta il mondo diviso in zone di influenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

