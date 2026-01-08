Venezuela attesa per Trentini dopo notizia liberazione detenuti

In Venezuela, si attende aggiornamenti su Alberto Trentini, detenuto da oltre un anno. Dopo l’annuncio della liberazione di alcuni detenuti, tra cui stranieri, da parte del presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana, le autorità italiane mantengono un atteggiamento di massima discrezione. La situazione rimane sotto osservazione, senza comunicazioni ufficiali riguardo al caso specifico del cooperante italiano.

Roma, 8 gen. (askanews) – Massima discrezione e un prudente “silenzio”. Dopo l’ufficializzazione da parte del presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana della liberazione di alcuni detenuti, tra cui anche stranieri, a palazzo Chigi si continua a seguire la vicenda del cooperante italiano Alberto Trentini, in carcere da oltre un anno. Il lavorio diplomatico per il suo ritorno a casa continua, mentre arriva la notizia della liberazione di cinque detenuti spagnoli. A un anno esatto dal suo rilascio è poi Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata a Teheran il 19 dicembre del 2024, ad augurarsi che questo possa essere un giorno positivo per il cooperante italiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

