Venezuela annunciata la liberazione di diversi detenuti stranieri | cresce l'attesa per Alberto Trentini

Il Venezuela ha annunciato la liberazione di alcuni detenuti stranieri, generando attesa per il rilascio di Alberto Trentini. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato di aver parlato con il segretario di Stato americano, Marco Rubio, riguardo alla situazione dei cittadini italiani detenuti all’estero. Questa notizia apre uno spiraglio sulla possibile soluzione di un caso che desta attenzione internazionale.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha riferito di aver avuto un colloquio con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, con cui avrebbe discusso della situazione dei detenuti italiani all'estero, tra cui Alberto Trentini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

