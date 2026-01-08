Il Venezuela ha annunciato la scarcerazione di diversi detenuti, tra cui cittadini stranieri e venezuelani, suscitando attenzione internazionale. Roma attende ulteriori dettagli, in particolare riguardo alla sorte dell’operatore umanitario italiano ancora detenuto. La decisione, comunicata unilateralmente da Caracas, rappresenta un passo importante, ma rimane aperta la questione sulle condizioni e sulle implicazioni di tali provvedimenti.

Roma - Caracas comunica un provvedimento unilaterale di rilascio di “un numero significativo” di detenuti, inclusi cittadini esteri; permane l’incertezza sulla sorte dell’operatore umanitario italiano. Caracas si prepara a liberare molti detenuti stranieri e locali, possibile svolta per l’italiano Alberto Trentini detenuto da oltre un anno mentre cresce la pressione diplomatica internazionale su Caracas. Il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha reso noto giovedì che il governo bolivariano ha deciso di avviare il rilascio di un “numero importante” di detenuti, comprendendo sia cittadini venezuelani che stranieri trattenuti nelle carceri del Paese. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Venezuela annuncia la scarcerazione di numerosi prigionieri stranieri e venezuelani: Roma attende

Leggi anche: Venezuela, il presidente del Parlamento annuncia il rilascio prigionieri anche stranieri. Cresce l'attesa per Alberto Trentini

Leggi anche: Venezuela rilascerà prigionieri politici: “Fuori anche cittadini stranieri”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Venezuela annuncia il rilascio di numerosi prigionieri politici: l'Italia spera ci sia anche Alberto Trentini - * Jorge Rodríguez, presidente dell’Assemblea nazionale e figura chiave del chavismo nei canali di interlocuzione con l’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump, ha annunciato l’imminente ... tg.la7.it