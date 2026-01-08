Venezuela annuncia la scarcerazione di numerosi prigionieri stranieri e venezuelani | Roma attende
Il Venezuela ha annunciato la scarcerazione di diversi detenuti, tra cui cittadini stranieri e venezuelani, suscitando attenzione internazionale. Roma attende ulteriori dettagli, in particolare riguardo alla sorte dell’operatore umanitario italiano ancora detenuto. La decisione, comunicata unilateralmente da Caracas, rappresenta un passo importante, ma rimane aperta la questione sulle condizioni e sulle implicazioni di tali provvedimenti.
Roma - Caracas comunica un provvedimento unilaterale di rilascio di “un numero significativo” di detenuti, inclusi cittadini esteri; permane l’incertezza sulla sorte dell’operatore umanitario italiano. Caracas si prepara a liberare molti detenuti stranieri e locali, possibile svolta per l’italiano Alberto Trentini detenuto da oltre un anno mentre cresce la pressione diplomatica internazionale su Caracas. Il presidente dell’Assemblea nazionale del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha reso noto giovedì che il governo bolivariano ha deciso di avviare il rilascio di un “numero importante” di detenuti, comprendendo sia cittadini venezuelani che stranieri trattenuti nelle carceri del Paese. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Leggi anche: Venezuela, il presidente del Parlamento annuncia il rilascio prigionieri anche stranieri. Cresce l'attesa per Alberto Trentini
Leggi anche: Venezuela rilascerà prigionieri politici: “Fuori anche cittadini stranieri”
Il Venezuela annuncia il rilascio di numerosi prigionieri politici: l'Italia spera ci sia anche Alberto Trentini - * Jorge Rodríguez, presidente dell’Assemblea nazionale e figura chiave del chavismo nei canali di interlocuzione con l’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump, ha annunciato l’imminente ... tg.la7.it
Il governo venezuelano ha ordinato la scarcerazione di 87 prigionieri politici - Il governo autoritario del Venezuela ha ordinato la liberazione di 87 prigionieri politici, molti dei quali incarcerati per aver partecipato alle vaste proteste che contestavano il risultato delle ele ... ilpost.it
Parigi annuncia la liberazione di Camilo Castro, Alberto Trentini detenuto da un anno in Venezuela - Le autorità francesi hanno annunciato la liberazione di Camilo Castro, dopo quattro mesi di prigionia. it.euronews.com
Venezuela, Trump annuncia: "il controllo USA potrebbe durare anni. Ricostruiremo con i soldi del petrolio" - facebook.com facebook
Trump ha annunciato il maxi-accordo da quasi tre miliardi di dollari pochi giorni dopo il blitz delle forze speciali statunitensi in Venezuela. "Gestirò io il denaro" ha detto l'ex tycoon x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.