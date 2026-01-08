Venezuela | 100 le vittime nel raid Usa per la cattura di Maduro

Il raid statunitense a Caracas, avvenuto sabato scorso, mirava alla cattura di Nicolás Maduro e della moglie, Cilia Flores. L’operazione ha causato un numero significativo di vittime, con almeno cento persone riportate decedute. L’evento ha sollevato molteplici questioni sulla sicurezza e sulla stabilità politica nella regione.

Nel corso del raid degli Stati Uniti, avvenuto sabato scorso, a Caracas (Venezuela) per la cattura di Nicolas Maduro e la moglie, Cilia Flories, ha provocato centinaia di vittime. A fornire il nuovo bilancio è stato il ministro dell'Interno venezuelano, Diosdado Cabello. VITTIME NEL RAID USA – Cabello ha parlato di quanto accaduto nel corso della . L'articolo.

