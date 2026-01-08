Venezia vuole dare fuoco alla moglie | donna salva grazie al figlio che nasconde l' accendino

A Venezia, un uomo ha tentato di incendiare la moglie durante un litigio, cospargendola di liquido infiammabile. La donna è stata salvata grazie al rapido intervento del figlio, che ha nascosto l’accendino, impedendo il peggio. L’episodio sottolinea l’importanza della presenza di spirito e della prontezza nei momenti di emergenza.

L'uomo aveva dato in escandescenze dopo un litigio e aveva già cosparso la donna di liquido infiammabile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

