Venezia vuole dare fuoco alla moglie | donna salva grazie al figlio che nasconde l' accendino
A Venezia, un uomo ha tentato di incendiare la moglie durante un litigio, cospargendola di liquido infiammabile. La donna è stata salvata grazie al rapido intervento del figlio, che ha nascosto l’accendino, impedendo il peggio. L’episodio sottolinea l’importanza della presenza di spirito e della prontezza nei momenti di emergenza.
L'uomo aveva dato in escandescenze dopo un litigio e aveva già cosparso la donna di liquido infiammabile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
