Venezia barista ucciso nelle campagne di Mira | arrestato il presunto killer è un vigile | Il pm | Un' esecuzione

Da tgcom24.mediaset.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane vigile è stato arrestato nel contesto di un omicidio avvenuto nelle campagne di Mira, vicino a Venezia. La vittima, un barista, è stata uccisa in un episodio che potrebbe essere collegato a questioni di droga e spaccio a Mestre. Il pubblico ministero ha descritto l'episodio come un'“esecuzione”. Le indagini proseguono per chiarire i motivi e i collegamenti dell’accaduto.

Il movente potrebbe essere legato agli ambienti dello spaccio di droga di Mestre, frequentati dal giovane che era stato anche segnalato in prefettura come consumatore di sostanze. Ma gli investigatori al momento non escludono nessuna pista. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

venezia barista ucciso nelle campagne di mira arrestato il presunto killer 232 un vigile il pm un esecuzione

© Tgcom24.mediaset.it - Venezia, barista ucciso nelle campagne di Mira: arrestato il presunto killer, è un vigile | Il pm: "Un'esecuzione"

Leggi anche: Venezia, barista ucciso nelle campagne di Mira: arrestato il presunto killer

Leggi anche: Sergiu Tarna ucciso a 25 anni a Capodanno, arrestato il presunto killer: è un vigile urbano di Venezia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Venezia, barista ucciso nelle campagne di Mira: arrestato il presunto killer; Omicidio del barista moldavo, violenza estrema su un 25enne. Gli è costata la vita; Barista ucciso a Venezia, arrestato il presunto killer: è un vigile urbano. Il pm: “Un’esecuzione”; Omicidio Sergiu Tarna a Mira, arrestato agente della polizia locale di Venezia: gli avrebbe sparato alla testa.

venezia barista ucciso campagneArrestato il presunto killer del giovane barista ucciso in provincia di Venezia: “È un agente della polizia locale” - Svolta nelle indagini sulla morte di Sergiu Tarna: i carabinieri hanno arrestato un uomo: "È un agente della polizia locale di Venezia" ... ilfattoquotidiano.it

venezia barista ucciso campagneVenezia, arrestato presunto assassino di Sergiu Tarna - anticipano Il Gazzettino, La Nuova Venezia e il Corriere del Veneto - tg24.sky.it

Barista ucciso nel Veneziano, arrestato un agente della polizia locale - Il corpo del moldavo Sergiu Tarna, 25 anni, è stato trovato morto lo scorso 31 dicembre con un colpo di pistola alla tempia. avvenire.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.