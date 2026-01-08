Velletri si alza il sipario | nasce il nuovo Teatro Ambra

A Velletri si apre un nuovo spazio culturale con l’inaugurazione del Teatro Ambra. L’evento prevede lo spettacolo

Cosa: Inaugurazione del nuovo spazio teatrale con lo spettacolo Raccontami di Rino.. Dove e Quando: Cinema Ambra Multiplex di Velletri, sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026.. Perché: Una nuova realtà culturale polifunzionale dedicata alla creatività e alla condivisione artistica.. La mappa culturale della provincia di Roma si arricchisce di un nuovo, importante tassello. Il 17 gennaio 2026 segna una data storica per la comunità di Velletri e per l’intero hinterland laziale: l’inaugurazione del Teatro Ambra. Non si tratta semplicemente di una nuova sala, ma di una scommessa sulla bellezza e sulla partecipazione collettiva, che nasce dall’evoluzione del già noto Cinema Ambra Multiplex. 🔗 Leggi su Ezrome.it

