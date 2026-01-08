Velia Lalli - Era meglio morire da piccoli - stand up comedy show alle officine culturali Ergot
Stand Up Comedy Lecce presentaVelia Lalli in* Era Meglio Morire da Piccoli *Stand Up Comedy Show?? QUANDO?Sabato 14 febbraio 2026Ingresso ore 21:00?PRESSOOfficine Culturali Ergot - P.tta Falconieri, 1b, LecceEvento con posti limitatissimi e non numeratiIL LINK ALLA BIGLIETTERIA: https:link. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Serena Bongiovanni in "Foramalocchiu" - stand up comedy show alle officine culturali Ergot
Leggi anche: Daniele Fabbri - Clitoridere - stand up comedy show alle Officine Cantelmo
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
Velia Lalli in Era meglio morire da piccoli alle Officine Ergot di Lecce - Eventi nel Salento - Lecce.
Gli appuntamenti immancabili di Gennaio Velia Lalli Era Meglio Morire Da Piccoli 30 Gennaio ore: 21:00 link: https://shop.sardiniaticket.com/prenota-nomapsvg.phpnegozio_evento_id=968 #teatro#cagliari#standup - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.