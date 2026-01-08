Velia Lalli - Era meglio morire da piccoli - stand up comedy show alle officine culturali Ergot

Da lecceprima.it 8 gen 2026

Stand Up Comedy Lecce presentaVelia Lalli in* Era Meglio Morire da Piccoli *Stand Up Comedy Show?? QUANDO?Sabato 14 febbraio 2026Ingresso ore 21:00?PRESSOOfficine Culturali Ergot - P.tta Falconieri, 1b, LecceEvento con posti limitatissimi e non numeratiIL LINK ALLA BIGLIETTERIA: https:link. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

