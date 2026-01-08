Vaticano un nuovo pastorale papale per Leone XIV

Il 6 gennaio 2026, durante la solennità dell’Epifania, Papa Leone XIV ha utilizzato per la prima volta il nuovo pastorale, segnando un momento significativo nella liturgia vaticana. In questa data, si è concluso il Giubileo ordinario 2025 con la chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro. L’introduzione di questo nuovo strumento liturgico rappresenta un aggiornamento importante nel servizio pastorale del Papa.

Come riporta l’ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, Prevost ha usato il pastorale il 6 gennaio 2026, solennità dell ‘Epifania del Signore, chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro e conclusione del Giubileo ordinario 2025. “Il nuovo pastorale papale – si legge sul sito – usato da papa Leone XIV si pone in continuità con quelli di cui si sono serviti i suoi predecessori, unendo la missione di annunciare il mistero di amore espresso da Cristo sulla croce con la sua manifestazione gloriosa nella risurrezione. Il mistero pasquale, centro gravitazionale dell’annuncio apostolico, diventa così motivo di speranza per l’umanità, perché la morte ormai non ha più alcun potere sull’uomo, in quanto ciò che Cristo ha assunto lo ha anche redento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vaticano, un nuovo pastorale papale per Leone XIV Leggi anche: Vaticano, lettera apostolica di Leone XIV Leggi anche: Papa Leone XIV riceve in Vaticano Abu Mazen La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Udienza Generale 7 gennaio 2026: Papa Leone XIV invita a riscoprire il Concilio Vaticano II - Papa Leone XIV inizia un nuovo ciclo di catechesi sul Concilio Vaticano II per conoscerlo meglio e approfondirlo ... lalucedimaria.it

Papa: nuovo ciclo di catechesi sul Vaticano II, 'stella polare del cammino della Chiesa' - Leone XIV ha tenuto la prima udienza generale del 2026 in Aula Nervi, con 7mila fedeli. asianews.it

Papa Leone XIV: il Concilio Vaticano II è criterio di orientamento per la Chiesa - “Dopo l’Anno giubilare, durante il quale ci siamo soffermati sui misteri della vita di Gesù, iniziamo un nuovo ciclo di catechesi che sarà dedicato al Concilio Vaticano II e alla rilettura dei suoi Do ... korazym.org

I cattolici riflettono sull'impatto di Papa Leone XIV durante le celebrazioni natalizie

All’#udienzagenerale, la prima del 2026, #LeoneXIV inizia un nuovo ciclo di #catechesi. Il tema è “Il Concilio Vaticano II attraverso i suoi documenti”. Ai circa 7mila fedeli radunati nell’Aula Paolo VI spiega che l’obiettivo è “riscoprire la bellezza e l’importanza d - facebook.com facebook

#LeoneXIV Iniziamo un nuovo ciclo di catechesi che sarà dedicato al Concilio Vaticano II e alla rilettura dei suoi Documenti #udienzagenerale x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.